Repubblica - Napoli deficitario sul mercato, ma Gattuso non ha battuto ciglio. Niente terzino sinistro, gli errori di Hysaj costano la Champions

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica commenta quanto accaduto tra il Napoli e Gattuso:

"Passano gli allenatori e dopo Ancelotti è toccato a Gattuso pagare per tutti. Pure prendendosi le colpe della società, sempre sottomessa davanti ai torti arbitrali e deficitaria sul mercato di gennaio. L’aziendalista Ringhio non aveva battuto ciglio davanti alle cessioni di Milik e Llorente, pur avendo Osimhen e Mertens per mesi in infermeria. E nemmeno s’era rizelato per il mancato ingaggio — foss’anche in prestito — di un terzino sinistro: errore pagato a caro prezzo con i lisci di Hysaj contro Cagliari e Verona, che hanno relegato il Napoli fino al quinto posto della classifica".