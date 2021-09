Repubblica - Napoli-Benevento, test per la Juve: Petagna e Ounas coppia d’attacco, Spalletti lancia Juan Jesus

Napoli Calcio - La Juventus è all’orizzonte ma il Napoli si concederà prima una serata all’insegna dell’amicizia. Quella col Benevento si è consolidata negli ultimi anni. Un derby con poca storia che però ha altre basi, altrettanto importanti come la sintonia tra i due presidenti. Aurelio De Laurentiis e Oreste Vigorito hanno voluto fortemente l’appuntamento in programma al Maradona.

Come riporta La Repubblica:

"In casa Napoli mancheranno i dieci nazionali, oltre all’infortunato Meret. Mertens e Ghoulam, invece, non sono ancora al meglio. Sarà l’occasione per verificare chi finora ha avuto pochissimo spazio. In porta, ad esempio, ci sarà il debutto del giovane Davide Marfella: si alternerà con il polacco Idasiak. In difesa mancheranno sia Di Lorenzo che Koulibaly, quindi toccherà a Malcuit e soprattutto a Juan Jesus. Il brasiliano è uno dei due acquisti del mercato: ha debuttato a Marassi nei minuti finali sostituendo Mario Rui e adesso avrà l’occasione di giocare una partita intera. Col Benevento affiancherà Manolas. In mediana, invece, c’è soltanto un titolare. Fabian non è stato convocato dalla Spagna e quindi è rimasto all’Ssc Napoli Konami Training Center di Castel Volturno per migliorare la forma. Gli altri sono tutti impegnati con la nazionale: Lobotka con la Slovacchia, Zielinski con la Polonia (ma finora non è stato impiegato), Elmas con la Macedonia e l’ultimo arrivato, Anguissa, con il Camerun. Petagna sarà il punto di riferimento offensivo, Ounas giocherà alle sue spalle, Politano e Lozano agiranno sugli esterni".