Repubblica - Napoli, acquistati 60 smartphone e 80 termoscanner per velocizzare gli ingressi allo stadio

Ultime news Napoli Juve. Stasera allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli va in scena una delle partite più attese della stagione, la sfida contro i rivali della Juventus, in programma per le ore 18:00. Allo stadio saranno presenti circa 27 mila spettatori, il massimo che lo stadio di Fuorigrotta può ospitare in virtù delle disposizioni anti-Covid. Ma dopo la gestione caotica degli ingressi contro Venezia e Benevento, la Questura di Napoli ha invitato la società a prendere le dovute contromisure.

Napoli Juventus, stadio Maradona

Ne parla La Repubblica oggi in edicola, secondo la quale i tifosi dovranno mettere nel conto pure dei disagi, nonostante l’apertura anticipata dei tornelli e l’auspicato aumento dei varchi di accesso (grazie finalmente alla presenza di un numero più alto di steward) promessi dalla società, sensibilizzata alla vigilia dalle forze dell’ordine. È doveroso scongiurare o almeno limitare le lunghissime file che hanno generato il caos in occasione del debutto in campionato contro il Venezia e dell’amichevole di lunedì scorso con il Benevento. L’emergenza aleggia su Napoli-Juventus e alla vigilia la società ha lanciato un appello ai tifosi. «I cancelli apriranno alle 14, arrivate in anticipo allo stadio» . Acquistati 60 smartphone per i controlli del Green Pass e 80 termoscanner per la verifica della temperatura corporea. In tempo di Covid, la febbre azzurra può essere solo una metafora.