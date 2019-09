Repubblica - Milik, recupero lento: difficile ci sia con Samp e Liverpool! Affrettato l'inserimento di Llorente

Ieri è cominciato il rientro alla spicciolata dei 13 nazionali partiti durante la sosta, tra cui il giovane Gaetano che ha fatto gol con l’Under 20 contro la Repubblica Ceca. Ma Ancelotti ha rivisto con piacere (e indicazioni solo in parte positive) soprattutto Arek Milik. Dopo essersi curato per qualche giorno in Polonia, infatti, l’attaccante si è allenato in disparte sul campo numero 2 di Castel Volturno, svolgendo un lavoro personalizzato lontano dai compagni. Il suo recupero si sta avvicinando lentamente, insomma. Ed è difficile che possa farcela per Samp e Liverpool. Dovrà quindi affrettare il suo inserimento Fernando Llorente, che sarà presentato stamattina e si candida almeno per un impiego part time nelle prime due gare ufficiali della stagione al San Paolo. Lo spagnolo, 34 anni, ce la sta mettendo tutta per recuperare il terreno perduto, dopo aver svolto la preparazione estiva da solo, non avendo una squadra. Lo riporta l'edizione odierna di Repubblica.