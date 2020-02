Repubblica - Milik e Koulibaly in dubbio per Brescia, Gattuso ha un obiettivo preciso

I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito agli infortunati in casa Napoli:

"Il primo traguardo è una classifica più consona al valore del Napoli. L’Europa League si è avvicinata ed è necessaria la continuità di rendimento per centrarla. Niente giorno di riposo, dunque, ma tutti in campo per archiviare Cagliari e concentrarsi sul Brescia. La trasferta è alle porte e l’asticella della concentrazione deve rimanere alta. Il tecnico non vuole sottovalutare l’avversario. I tre punti contro la formazione di Diego Lopez sono decisivi per iscriversi con prepotenza alla lotta per l’Europa League, quindi il Barca è un argomento tabù al centro tecnico di Castel Volturno. Gattuso recupererà pure Arek Milik: ieri è quasi rientrato in gruppo, ma le sue condizioni sono migliorate, quindi strapperà la convocazione. L’obiettivo è avere spazio in corso d’opera anche per far rifiatare Mertens, titolare indiscusso dopo le ultime prestazioni. Resta ancora in dubbio, invece, la presenza di Koulibaly, alla ricerca della giusta elasticità per rendere al top e fare la differenza, come non gli è riuscito contro il Lecce. Saranno decisive le prossime 48 ore, ma il Napoli non ha fretta".