Repubblica - Mertens non ha gradito la sostituzione, l'assalto con Milik e Lozano ha prodotto solo una cosa

Ultime notizie Napoli - L’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso non ha affrettato i cambi ed è stato premiato al quarto d’ora dalla classica combinazione tra Callejon e Mertens, che ha firmato il vantaggio contro il Milan con un tiro passato tra le gambe di Donnarumma. Solo a quel punto Gattuso ha rinforzato gli argini in mezzo al campo, come racconta Repubblica:

“Un altro episodio ha dato una mano al Milan, con Bonaventura che s’è procurato con mestiere un rigore e Kessie (28’) che lo ha trasformato. Fuori Mertens (che non ha gradito) e Insigne, allora: con Milik e Lozano per l’ultimo assalto, che ha prodotto tuttavia solo il rosso per Saelemaekers”