Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica racconta l'emozione vissuta da Mertens domenica scorsa allo stadio Maradona quando lo stadio lo ha acclamato con un coro.

"Mertens non vede l’ora di riprendersi un ruolo da protagonista e si è emozionato domenica scorsa per l’affetto dei tifosi, che avevano invocato il suo ingresso in campo nella fase più difficile della partita contro il Torino: una richiesta che era stata fatta sua con piacere e convinzione da Spalletti".