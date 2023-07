Repubblica - Maxime Lopez ha scelto il Napoli: serve l'intesa tra i due club

Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica evidenzia come il Napoli stia aspettando il momento giusto per affondare il colpo decisivo affinché Maxime Lopez diventi un giocatore azzurro e mettersi dunque a disposizione di Rudi Garcia che l'ha avuto alle sue dipendenze ai tempi del Marsiglia.

Ecco cosa scrive Repubblica su Maxime Lopez:

"Maxime Lopez ha una valutazione di almeno 15 milioni di euro. Lo segue anche la Fiorentina, ma al 26enne francese piacerebbe tanto esibirsi allo stadio Maradona che gli garantirebbe la possibilità di giocare in Champions League. Le caratteristiche ingolosiscono pure il Napoli che lo segue con attenzione da tempo e sta aspettando il momento giusto per fissare l’assalto decisivo e regalare a Rudi Garcia un rinforzo valido in mediana.

Per quanto riguarda Maxime Lopez bisognerebbe soltanto trovare l’intesa con il Sassuolo con il quale il Napoli ha ottimi rapporti dopo l’acquisto di Giacomo Raspadori. Se ne parlerà a breve".