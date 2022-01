Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul futuro di Faouzi Ghoulam:

"A disposizione c’è anche Faouzi Ghoulam: le voci di un interessamento della Lazio non trovano riscontri. Il terzino dovrebbe restare in maglia azzurra fino al termine della stagione, quando poi si svincolerà a parametro zero"