Repubblica - Le discriminazioni intorno al Napoli aumentano di pari passo con le sue vittorie! C’è bisogno di punizioni esemplari

Napoli Calcio - La pausa internazionale aiuterà Koulibaly, Anguissa e Osimhen a sbollire la loro rabbia, soprattutto se nel frattempo la giustizia sportiva e la Fiorentina prenderanno dei provvedimenti seri nei confronti dei colpevoli. Ne parla l'edizione odierna di Repubblica.

"C’è bisogno di punizioni esemplari per evitare che si ripetano certi episodi e per bandire il razzismo dagli stadi. Le discriminazioni intorno al Napoli, non è un mistero, aumentano di pari passo con le sue vittorie. Come quella di domenica al Franchi, la settima di un campionato che per il gruppo di Spalletti è iniziato in modo esaltante. Koulibaly vorrebbe goderselo. Indice puntato, orgoglio e rabbia: giù le mani dalla favola azzurra"