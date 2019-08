Repubblica - La scelta di Orsato aumenta la tensione per Juventus-Napoli. Gli azzurri hanno accettato la designazione con noncuranza

Come riporta l'edizione odierna di Repubblica, all’orizzonte si profila la tempesta perfetta, dopo la coraggiosa e soprattutto sorprendente scelta fatta ieri dal designatore Rizzoli, che ha affidato a Daniele Orsato la supersfida di domani sera all’Allianz Stadium di Torino. il Napoli ritrova infatti il direttore di gara dello scudetto perduto due stagioni fa, in buona parte a causa degli errori commessi dall’arbitro veneto nella partita di San Siro tra l’Inter e la Juventus, che ebbero l’effetto collaterale di favorire involontariamente i bianconeri e di spingerli in extremis verso la conquista del tricolore. Si arrischisce dunque di un altro motivo di tensione la viglia dello scontro frontale tra bianconeri e azzurri, già infiammato dal passaggio di Maurizio Sarri dalla corte di Aurelio De Laurentiis a quella di Andrea Agnelli. L’allenatore toscano è quasi guarito dalla polmonite e oggi proverà a convincere i medici ( con poche chance) a dargli il via libera per sedersi in panchina contro la sua ex squadra, in 90’ che promettono di essere ad alta tensione e in cui il controllo dei nervi sarà determinante, da entrambe le parti.

A Castel Volturno hanno capito che aria tira e nella giornata di ieri non c’è stato alcun commento alla designazione di Orsato, accettata con apparente noncuranza. Al Napoli non è piaciuto piuttosto il linciaggio mediatico a cui è stato sottoposto Dries Mertens dopo il rigore di Firenze e nemmeno la prontezza con cui i vertici dell’Aia ( Nicchi e Rizzoli) hanno stigmatizzato pubblicamente l’errore allo stadio Franchi di Massa e del suo collega Valeri, al Var. Entrambi gli arbitri della partita di sabato scorso sono stati inoltre fermati e resteranno a guardare nella seconda giornata, pagando di conseguenza con un week end di riposo la loro decisione che aveva favorito gli azzurri. Orsato se la cavò invece con uno stage in Qatar e non pagò dazio ai suoi errori di due anni fa durante Juve- Inter. Ma per il Napoli ormai è acqua passata. Sarà piuttosto curioso assistere all’eventuale incrocio tra l’arbitro veneto e Sarri, che all’epoca era sulla panchina degli azzurri e parlò di « scudetto perso in albergo... » , puntando il dito proprio sui controversi fatti di San Siro. Adesso l’allenatore s’è trasferito sull’altra sponda e chissà che il passaggio alla guida dei bianconeri non abbia sbiadito il ricordo dei torti che era convinto di avere subito.

Di sicuro nella mente di Sarri si affollano altri pensieri. Dopo aver saltato a causa della polmonite il debutto di Parma. infatti, l’allenatore non vede l’ora di riprendersi lo scettro ceduto momentaneamente al suo vice ( l’ischitano Giovanni Martusciello) e di debuttare sulla panchina della sua Juventus. Con lo stimolo in più di affrontare da ex proprio il Napoli di Aurelio De Laurentiis. I due non si sono lasciati benissimo, ma il presidente ha a sua volta in questo momento altri pensieri per la testa: tutto preso com’è dal rush finale sul mercato. Le cessioni di Ounas al Nizza e Chiriches al Sassuolo ( oltre a quella ormai probabile di Hysaj al Valencia) garantiscono al club azzurro un tesoretto in più per tentare l’ultimo assalto a Icardi. Le trattative resteranno aperte fino a lunedì 2 settembre e Adl ha deciso che ci proverà fino all’ultimo, con lo spagnolo Llorente ( l’alternativa) invitato ad avere ancora un po’ di pazienza. Sarà un week end di fuoco.