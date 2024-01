Repubblica - La reazione del Napoli a Riyad dopo l'atto della Procura di Roma sul caso Osimhen

Napoli Calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive sull'atto della Procura della Repubblica di Roma sul caso Osimhen:

"Nessuna reazione ufficiale dall’Arabia Saudita alle accuse da parte della Procura di Roma, che ha chiuso le indagini relative all’affare Osimhen e ha ravvisato il reato di falso in bilancio nella trattativa di mercato che aveva permesso al Napoli di acquistare il bomber nigeriano dal Lille, nell’estate del 2020.

Non c’è stato alcun rinvio a giudizio per il momento e Aurelio De Laurentiis affila al contrario le armi per passare al contrattacco, preparando le controdeduzioni con i suoi legali. Adesso la parola passerà infatti alla difesa e il presidente azzurro è certo di poter dimostrare la sua innocenza".