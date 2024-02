Repubblica - La prima ora del Napoli contro il Barça è stato il deprimente riassunto dei problemi stagionali

L'edizione napoletana di Repubblica spiega perché il primo tempo di Napoli-Barcellona sia stato una sorta di riassunto di tutte le problematiche stagionali che gli azzurri hanno avuto in particolar modo sotto la gestione tecnica di Rudi Garcia:

"Il Napoli ha trasformato la prima ora della sfida contro il Barcellona in un deprimente riassunto dei problemi della stagione. Il black-out sul pressing degli avversari è stato infatti identico a quello già visto durante la gestione Garcia contro la Fiorentina, in 90’ al Maradona in cui gli azzurri non erano mai riusciti a mettere insieme tre passaggi di fila".