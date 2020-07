Repubblica - La prestazione di gruppo del Napoli è stata deludente: l'alibi del turnover non regge

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Bologna-Napoli: "L’alibi del turn over non regge, perché i big subentrati a gara in corso hanno fatto perfino peggio dei compagni, permettendo al Bologna di mettere alle corde il Napoli nel finale. Solo la fortuna (due gol annullati dal Var per fuorigioco e palo di Danilo nel recupero) ha dunque consentito agli azzurri di portare a casa almeno un pari: 1-1, con il botta e risposta tra Manolas e Barrow. Ma la prestazione del gruppo di Gattuso è stata molto deludente e al 90’ l’allenatore lo ha sottolineato con la sua solita sincerità"