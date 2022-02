Repubblica - La nuova politica aziendale di De Laurentiis per il Napoli: ecco quanto dovrà costare l'ingaggio più alto

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica evidenzia quale sarà il nuovo corso del Napoli sotto il profilo della gestione dei costi. Ci saranno molti cambiamenti a quanto pare.

"La nuova strada intrapresa dal Napoli è chiara non ci saranno deroghe al tetto stipendi (3.5 milioni a stagione) fissato per i top player della squadra. Non abbastanza forse per trattenere Fabià n, che ha tante offerte e infatti per ora ha rifiutato di firmare il rinnovo. De Laurentiis dovrà invece convincere Koulibaly a spalmare su più anni il suo compenso di circa 7 milioni, oppure rischia di essere segnato anche il destino del difensore senegalese, il capitano in pectore con l’addio imminente di Insigne".