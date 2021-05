Repubblica - L'immunità funziona, con i vaccini contagi diminuiti del 95%!

Ultimissime notizie. Oggi La Repubblica riporta i dati del primo studio sui vaccinati realizzato in Italia, dove gli immunizzati hanno avuto il 95% di contagi in meno rispetto ai non vaccinati. I casi di malattia con sintomi sono stati il 99% in meno rispetto ai non vaccinati. I dati si riferiscono ad uno studio realizzato dalla ASL di Pescara insieme all'Università di Ferrara, da gennaio a fine aprile, con risultati incoraggianti: AstraZeneca ha garantito una protezione del 95%, Pfizer del 70% prima e del 95% poi. Uno studio che lascia ben sperare sul futuro della campagna vaccinale e sull'uscita definitiva dall'epidemia di coronavirus in Italia.

Vaccini