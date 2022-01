Repubblica, l'editoriale di Corbo: "Il 2-5 con la Fiorentina in Coppa Italia è più grave della stessa eliminazione dal torneo"

Napoli calcio - Antonio Corbo scrive nel suo editoriale sulle pagine di Repubblica:

"Il 2-5 con la Fiorentina in Coppa Italia è più grave della stessa eliminazione dal torneo. L’hanno determinata la subalternità nel gioco e le espulsioni di due titolari affermati con Lozano e Fabiàn, non sue inesperti supplenti. Non è questa la partita della verità, perché sarebbe l’ennesima in una serie di inspiegati chiaroscuri. Pari agli altissimi valori tecnici della squadra. Il rifiuto di un processo interno non esclude che Spalletti abbia cercato i motivi di continue metamorfosi. È interesse del Napoli guardarsi dentro, darsi una stabilità di rendimento".