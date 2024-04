Repubblica - Kvara resterà un altro anno a Napoli: ADL costruirà il nuovo Napoli intorno a lui

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive sul futuro di Khvicha Kvaratskhelia in azzurro:

"L’attaccante georgiano s’appresta invece a sedersi al tavolo per il rinnovo del contratto con De Laurentiis, che ha intenzione di costruire nella prossima estate intorno a lui la squadra del futuro. KK resterà per un altro anno e sarebbe tra i più penalizzati dalla mancata qualificazione per la Champions: la ribalta internazionale con il maggiore prestigio e di conseguenza la vetrina più importante per un campione emergente".