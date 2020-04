Repubblica - Introiti bloccati da TV e botteghino, De Laurentiis tranquillo: la SSC Napoli ha 142 milioni di tesoretto

Ultimissime notizie Napoli - Mentre la Serie A resta in bilico, la SSC Napoli resta piuttosto serena, perché Aurelio De Laurentiis, in ogni caso, può contare su un bilancio virtuoso, con tanto di tesoretto messo da parte negli anni. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de la Repubblica - Napoli ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"De Laurentiis è stato spesso criticato per aver anteposto la solidità dei conti alle ambizioni sportive. Ma il presidente è sempre andato avanti per la sua strada e adesso è più che mai convinto di aver fatto le mosse giuste, dato che senza il tesoretto (circa 142 milioni) accantonato negli esercizi precedenti la stabilità economica del club non potrebbe essere assicurata. Nell’eventualità non improbabile che dovesse essere necessario, invece, sa di poter attingere alle ingenti riserve messe da parte con la saggezza della formica negli anni scorsi. Si spiega così la relativa tranquillità con cui De Laurentiis sta districandosi nell’emergenza, mentre la maggior parte delle altre società sono già costrette a compiere numeri acrobatici per sistemare i conti. Ma è soprattutto sul mercato che il club si è messo in una condizione di forza, grazie alle riserve economiche in cassa e alle cinque operazioni in entrata portate a termine a gennaio, muovendosi anche con un po’ di buona sorte in anticipo. Gli arrivi di Demme, Lobotka e Politano erano stati infatti ispirati da esigenze tecniche. Altra storia per Petagna e Rrhamani, acquistati subito e lasciati rispettivamente in prestito a Spal e Verona. Due operazioni possibili proprio grazie alla liquidità vantata dal club azzurro".