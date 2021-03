Repubblica - Il Napoli si affida alla scaramanzia, la maglia stile Argentina già altre volte aveva funzionato

Ultime notizie Napoli - L’emergenza è quasi finita ed è ritornato il Napoli, bravo a sbancare San Siro con un gol di Politano nella ripresa, a mettere ko il Milan e a riavvicinarsi alla zona Champions. Ne parla l’edizione odierna di Repubblica.

“Era una delle ultime chance per risalire in corsa sul treno per la Champions League e il Napoli si è presentato con la maglia a bande larghe in stile Argentina: quella delle serate di gala e già rivelatasi taumaturgica in altre occasioni. Gli azzurri hanno provato dunque ad aggrapparsi pure alla scaramanzia nella sfida contro la seconda della classifica, resa potenzialmente più abbordabile dalle tante e pesanti assenze in casa Milan, tra cui quella di Ibrahimovic”