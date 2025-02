Repubblica - Il Napoli ha toppato colpevolmente e completamente il mercato invernale

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in vista di Lazio-Napoli in programma oggi alle 18:00

"C’è dunque un ostacolo altissimo sulla strada della squadra di Conte, che è viceversa arrivata al bivio di Roma nelle peggiori condizioni possibili: senza avere al seguito i residenti in Campania ( sesta trasferta consecutiva vietata per motivi di ordine pubblico) e con la scomoda compagnia dell’emergenza infortuni, per le indisponibilità di Neres, Spinazzola e Olivera.



È quasi superfluo ribadire che il club di De Laurentiis si è messo nei guai pure per colpa sua - al di là dei dolorosi colpi bassi della malasorte toppando colpevolmente e completamente nella sessione invernale del mercato. Ormai però il danno è stato fatto e piangere sul latte versato non ha alcun senso, in un momento decisivo della stagione e in cui l’allenatore e la squadra hanno invece bisogno del massimo sostegno.?