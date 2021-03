Repubblica - Il Napoli ha creato pericoli a ripetizione! Il tridente d'attacco s’è mosso con la sincronia dei tempi d’oro

Napoli Calcio - Il recupero dei troppi infortunati e la possibilità di allenarsi finalmente con un po’ di continuità sta consentendo al Napoli di tornare sui livelli d’avvio stagione, al netto di qualche limite difensivo e di alcune esagerazioni nella costruzione dal basso. Ne parla Repubblica.

"Dalla cintola in su gli azzurri hanno dato a tratti spettacolo, sfiorando per la prima volta il vantaggio con Zielinski e poi mettendo all’angolo la Roma per mezz’ora, creando pericoli a ripetizione. Non è quindi arrivata per caso la doppietta di Mertens, che ha spezzato gli equilibri già assai precari in campo prima con una perentoria punizione dal limite e poi rifinendo di testa una spettacolare combinazione tra Insigne e Politano, in cui tutto il tridente s’è mosso con la sincronia dei tempi d’oro"