Repubblica - Il Napoli deve rallentare i test pericolosi: Lobotka nei 2 di centrocampo rimanga solo un gioco innocente per Spalletti

Napoli - Le ultime notizie da Repubblica che analizza le ultime scelte di Spalletti con il suo Napoli che ha provato diverse soluzioni contro il Villarreal:

Spalletti avrà visto la finale di ieri. Si sarà accorto che una sola mossa, la sostituzione precoce dell’attaccante Di Maria con il rude Acuna ha determinato una turbolenza, messo la vittoria finale a rischio, recuperata solo ai rigori. Il ruolo dell’allenatore sarà fondamentale. L’esperimento di Lobotka sabato in una mediana a 2 (4-2-3-1) rimanga come un gioco innocente, un giro di tombola, gli eccellenti risultati mettono il Napoli nelle condizioni di vincere il campionato della rinascita. È così forte che non può consentirsi il lusso di rallentare per test pericolosi.