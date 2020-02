Repubblica - Il Napoli corteggia Belotti, Cairo non vuole cederlo e pensa al rinnovo fino al 2022

Dimenticare la notte contro il Barcellona per concentrarsi alla sfida con il Torino sabato sera al San Paolo. E' ciò che deve fare il Napoli per continuare a sperare una qualificazione in Europa League. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de La Repubblica - Torino.

Vuoi perché proprio il Napoli lo corteggia con costanza da qualche sessione di mercato e ci riproverà la prossima estate, anche se Cairo ha già fatto sapere di non avere alcuna intenzione di venderlo, tanto che il presidente granata avrebbe in mente un prolungamento del matrimonio in scadenza il 30 giugno 2022.