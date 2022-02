Repubblica - Il Napoli blinda Spalletti con un comunicato: lo scorso anno le voci destabilizzanti su Gattuso partirono dalla stanza azzurra dei bottoni

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica si sofferma sul comunicato che qualche giorno fa il Napoli ha pubblicato in merito al contratto di Spalletti.

"Spalletti è in particolare il “Mario Draghi” del Napoli: azzardando un paragone comunque calzante con la politica. De Laurentiis lo considera infatti indispensabile per traghettare la squadra verso mari migliori e si spiega così il comunicato ufficiale della settimana scorsa, con cui il club ha voluto blindare anche pubblicamente la posizione - peraltro già solidissima - del tecnico toscano. Stridente pure in questo caso il confronto con la scorsa stagione, in cui le voci destabilizzanti sulla panchina di Gattuso erano partite proprio dalla stanza azzurra dei bottoni e non erano mai state confutate".