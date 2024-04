Repubblica - Il giocattolo Napoli sembra essersi rotto in modo irrimediabile

Napoli - L'edizione odierna di Repubblica spiega perché il giocattolo del Napoli sarebbe essersi rotto in maniera definitiva:

"Il giocattolo del Napoli sembra essersi rotto in modo irrimediabile e s’annuncia dura pure la trasferta di oggi in Toscana, visto che l’Empoli è a disperata caccia di punti per evitare la retrocessione in Serie B. Al Castellani sarà battaglia e gli azzurri dovranno avere in campo le stesse motivazioni degli avversari, per cercare poi nelcorso della gara di mettere le mani sulla vittoria grazie alla loro superiorità tecnica, mostrata però solamente di rado nel corso della stagione".