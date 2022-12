Repubblica - Il dolore è svanito ma il vero Kvara non si è rivisto

L'edizione odierna di Repubblica riferisce le ultime notizie in casa Napoli, impegnato questa sera nell'amichevole col Villarreal mentre si riaprono le trattative per il calciomercato invernale.

Il biglietto da visita presentato fino alla sosta è eloquente: 8 gol tra campionato e Champions e ben 10 passaggi vincenti riservati ai compagni, pennellate d’autore da concretizzare in rete. Kvaratskhelia è mancato tanto a Spalletti. L’allenatore è stato felice di ritrovarlo a Belek, in Turchia, durante la Winter Series by Regnum, cui il Napoli ha partecipato. Kvara ha disputato le due amichevoli contro l’Antalyaspor e il Crystal Palace per archiviare il riposo e aumentare i giri del motore. Il dolore è svanito, ma il suo marchio a denominazione di origine protetta ancora non s’è rivisto: dribbling, velocità e capacità di concludere da qualsiasi posizione. Nessun allarme, ovviamente.