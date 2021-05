Repubblica - Il calcio ricomincia oggi per De Laurentiis, ma con chi? Il Napoli è la terza scelta di Allegri

Napoli Calcio - Antonio Corbo, editorialista di Repubblica, analizza la questione allenatore in casa Napoli.

"Mendes è stato lui un mese fa a fermare De Laurentiis, gli spiegò che il suo cliente avrebbe di certo lasciato il Napoli. De Laurentiis si è defilato per seguire le sue piste. Il calcio ricomincia oggi per lui, ma con chi? Non si è fermato un attimo. Con il loquace Spalletti fermo in sala d’attesa, pronto a ricominciare anche lui dopo le delusioni con Roma e Inter; con una promessa di Allegri, attratto però da Real Madrid o un po’ dall’Inter. Il Napoli sarebbe la sua terza scelta"