Repubblica - Giuntoli e Spalletti blindati fino al 2024, De Laurentiis ha affidato a loro il Napoli: i motivi della scelta presidenziale

Napoli calcio - De Laurentiis si affida a Spalletti e Giuntoli. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica che sottolinea come la società abbia di fatto blindato da tempo l'allenatore e il direttore sportivo fino al 2024. In questo momento nessun gesto deve essere lasciato a caso anche perchè le risorse a disposizione sono poche.

"I soldi scareseggiano, niente deve essere lasciato al caso e non è dunque una coincidenza che abbiano la stessa durata i contratti di Luciano Spalletti e del direttore sportivo Cristiano Giuntoli, blindati entrambi dal presidente fino al 2024. Incombe infatti lo spettro dell’austerity e c’è bisogno per affrontare la tempesta dell’esperienza di due uomini di calcio navigati come loro: in grado di fare la differenza in primis sul campo e pure sul mercato".