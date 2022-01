Repubblica - Ghoulam non ha mai preso in considerazione un addio lampo: Spalletti lo reputa un uomo spogliatoio

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica esclude una cessione lampo di Ghoulam:

"Ghoulam non ha mai preso davvero in considerazione l’ipotesi di lasciare l’azzurro con sei mesi d’anticipo. Decisione approvata pure da Spalletti che preferisce mantenere fino al termine del campionato uno dei leader dello spogliatoio. L’allenatore è sempre molto attento a queste dinamiche e la presenza di Ghoulam, vero e proprio punto di riferimento, resta fondamentale in un campionato dove tutti gli obiettivi sono ancora possibili"