Ultimissime notizie calcio Napoli - Non si ferma il lavoro di Ghoulam, ancora alla ricerca della migliore condizioni possibile per tornare a disposizione di Luciano Spalletti. Stando a quanto raccontato dell'edizione odierna di "La Repubblica", il piano del tecnico è quello di gestire il rientro del laterale algerino per evitare ricadute o nuove complicazioni visto il lunghissimo stop da cui è reduce.