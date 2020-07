Repubblica - Gattuso è stato tradito dai suoi big: cambi tardivi, Lozano non è bastato

Ultime calcio Napoli - Addio alle speranze di rimonta. Nello scontro diretto di Bergamo s’è interrotta la serie di cinque vittorie consecutive del Napoli, messo ko dall’Atalanta. La zona Champions è ormai irraggiungibile (-15) e Gattuso alla fine se l’è presa moltissimo con i suoi giocatori. I numeri danno ragione a Ringhio: 15 tiri per gli azzurri, solo 6 per la squadra di Gasperini: più cinica e matura. Ma l’allenatore calabrese, tradito da Mertens e Insigne, non tollererà i cali di tensione.

Gattuso

Come riporta La Repubblica: