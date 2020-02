Repubblica - Gattuso si affida al tridente con Mertens e Callejon: c'è un motivo psicologico e uno tattico dietro la mossa!

Ultimissime calcio Napoli - E' la serata delle certezze, Gattuso a San Siro non può commettere errori. Ed è per questo che non pensa a scadenze di contratto, rinnovi e situazioni extra-campo, affidandosi al tridente che ha fatto la storia recente della SSC Napoli. Per Inter-Napoli, gara valida per l'andata delle semifinali di Coppa Italia, Gattuso infatti si affida a Insigne, Mertens e Callejon.

L'edizione odierna di Repubblica scrive:

"Callejòn a destra, Mertens al centro, Insigne a sinistra: come nei momenti più belli della storia recente, quando i tre piccoletti si erano trasformati in un’arma letale per le difese avversarie. Lo spagnolo, il belga e il capitano erano (e sono ancora, sperano a Castel Volturno) perfetti per il 4- 3- 3, il vecchio modulo tattico che è tornato in auge con la restaurazione seguita all’esonero di Ancelotti. Non si tratta quindi di una mossa soltanto nostalgica, anche se la componente psicologica ha in questo delicato momento un peso di primissimo piano.

L’imprevisto tracollo contro il Lecce ha rimesso il Napoli con le spalle al muro, obbligando Gattuso a interrogarsi per l’ennesima volta sui precari equilibri del suo gruppo, in campo e fuori. Di qui la scelta di riportare al centro del progetto la vecchia guardia, dopo gli ultimi mesi di precariato vissuti da Callejòn e Mertens: entrambi col contratto in scadenza, protagonisti dell’ammutinamento nello spogliatoio e sempre più vicini all’addio alla maglia azzurra a giugno. Ma Gattuso s’è convinto evidentemente di poter puntare ancora sui due veterani, confidando in modo particolare sulle motivazioni dell’attaccante belga, più adatto di Milik a interpretare il 4-3-3 , che proverà a segnare già a San Siro i due gol che lo separano dal record assoluto di Hamsik. Lo spagnolo è invece più affidabile rispetto a Politano nel lavoro di copertura, fondamentale in 90’ di possibile sofferenza. Callejòn e Insigne hanno le qualità tecniche e atletiche per dare equilibrio sulle fasce, anche nel lavoro di copertura. Mertens cercherà invece di mettere in difficoltà con i suoi scatti i corazzieri della difesa nerazzurra, sfruttando gli spazi a disposizione per fare male di rimessa. Segnare almeno una rete potrebbe essere fondamentale in vista della sfida di ritorno, in programma il 5 marzo al San Paolo".