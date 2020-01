Repubblica - Gattuso non vuole distrazioni, ha blindato lo spogliatoio azzurro dagli spifferi di mercato

Napoli calcio ultimissime - Prima l’Inter, poi i rinforzi. Gattuso non vuole distrazioni, come racconta l'edizione odierna di Repubblica:

"Ha blindato lo spogliatoio azzurro dagli spifferi di mercato e sta dettando con fermezza l’agenda di inizio anno a Castel Volturno, dove la squadra continua a lavorare con intensità in vista della prima sfida del 2020, in programma lunedì sera al San Paolo ( ore 20.45). Priorità al campo, insomma, come è giusto e doveroso che sia specialmente in un periodo di vacche magre: con l’impellente necessità del Napoli di ritrovare la vittoria nel suo stadio, che manca addirittura dallo scorso 19 di ottobre. Tutto il resto può e deve attendere"