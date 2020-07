Repubblica - Gattuso ha messo in mostra il modo più concreto ed eloquente per farsi rimpiangere, ha infierito sul punto debole del Milan

Ultime notizie Napoli - L’ultima volta di Gattuso contro il Milan era stata da calciatore diciannovenne del Perugia. Ieri si è emozionato parecchio, come racconta Repubblica:

“Appena è cominciata la partita, l’ex ha subito ottenuto dai suoi allievi un gioco efficace, verticale e divertente: quasi una dimostrazione di estetica applicata, il modo più concreto ed eloquente per farsi rimpiangere. Gattuso ha infierito sul punto debole difensivo degli avversari: Conti, terzino destro non ancora impeccabile in copertura, si è immolato alle sterzate di Insigne e Mertens. Il cicalesco spreco del Napoli è stato tuttavia punito da un contropiede tagliente: ha avuto il merito di non scomporsi, con evidente autostima”