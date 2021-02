Repubblica - Gattuso ha finalmente capito dove far giocare Elmas

L'edizione odierna di Repubblica riporta le ultime notizie in merito ad Eljif Elmas:

"Le perplessità sul ruolo hanno finalmente trovato una risposta: è una mezz’ala di inserimento che ha forza fisica e resistenza. La svolta tattica di Gattuso lo ha aiutato: nel 4-3-3 (o 4-1-4-1) si trova a suo agio. Ha le spalle coperte da Demme ed è riuscito a mettersi in mostra candidandosi per una maglia da titolare anche per il match di domani contro l’Atalanta ( inizio alle 20.45, diretta su Raiuno, arbitra Fabbri di Ravenna) in Coppa Italia. È soddisfatto anche il suo agente George Gardi: « Elmas sta giocando dall’inizio – ha detto a radio Marte – e sta dimostrando il suo valore. Lui è una mezz’ala e si trova bene con questo modulo. Gli piace questa posizione. Gattuso ha grande considerazione per lui e quindi speriamo possa avere maggiore continuità in questo periodo. Non è facile incidere se giochi soltanto pochi minuti » . Elmas scalpita e prenota un ruolo da protagonista nella seconda parte della stagione: potrebbe essere un’alternativa a Zielinski ma anche a Fabiàn, quando tornerà a disposizione dopo il Covid".