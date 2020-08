Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Repubblica scrive: "L’altro affare in dirittura d’arrivo è Gabriel Magalhaes. Il Lille ha rifiutato un’offerta di 20 milioni proprio dall’Everton per il mancino brasiliano proprio perché è in parola con il Napoli, pronto ad ufficializzare l’acquisto non appena ci sarà la prima cessione. Qualora andassero via sia Koulibaly che Maksimovic, il diesse Giuntoli potrebbe pensare anche ad un secondo rinforzo per completare la difesa".