Repubblica - Fumata bianca vicina per il rinnovo di Kvara: presto potrebbero esserci novità

Calciomercato Napoli - Anche l'edizione napoletana di Repubblica conferma i passi in avanti tra Kvara ed il club di De Laurentiis per quanto riguarda il rinnovo contrattuale:

"L’azzurro gli dona e potrebbe pure continuare ad indossarlo in futuro. La trattativa per il rinnovo del contratto è (ri)cominciata e le parti si sono avvicinate dopo lo stallo relativo alla clausola rescissoria. L’ottimismo dispensato da Cristian Zaccardo - membro delsuo entourage - nei giorni scorsi si è trasformato in una fumata bianca all’improvviso più vicina. I rapporti tra il georgiano e il Napoli sono ottimi, quindi presto potrebbero esserci novità".