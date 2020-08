La pazza idea per le Regionali porta il centrodestra dritto in curva B. Forza Italia vuole candidare Gennaro Montuori, in arte “Palummella”, l’ex capo ultras del San Paolo. C’è già stato un contatto tra il partito berlusconiano e l’ex beniamino dei tifosi azzurri che si è preso qualche ora di tempo per decidere. Lo riporta Repubblica Napoli