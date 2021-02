Repubblica - Quale incidenza ha avuto la preparazione sui ko muscolari? De Laurentiis chiamato ad una scelta

Ultime notizie Napoli - La Società Sportiva Calcio Napoli è chiamata ad una valutazione delicatissima, secondo l’edizione odierna di Repubblica.

“Fino a che punto è rimediabile la qualificazione Champions con una nuova guida tecnica, quanto hanno inciso gli infortuni, quale incidenza ha avuto la preparazione atletica non sui traumi e sui contagi, ma sugli insulti muscolari, da che cosa è determinata l’affannosa ricerca di un modulo. A quattro giorni dal ritorno con il Granada per gli ottavi di Europa League sarebbe non solo sbagliata, ma certamente intempestiva una decisione drastica. Manca tra l’altro il giusto allenatore di ricambio. Peggio pensare ad un supplente”