Repubblica - Errori post scudetto e nervosismo di De Laurentiis: l'UEFA apre al provvedimento disciplinare

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna di Repubblica analizza il momento buio del club azzurro, così:

"Appena un anno fa il Napoli stava volando verso la conquista del terzo scudetto, vinto di lì a poco con 5 giornate d’anticipo e 16 punti di vantaggio. Come sia stato possibile dilapidare un tesoro simile lo sa solo De Laurentiis, che ha pagato la sbornia del trionfo e collezionato un errore dopo l’altro: prima lasciando andare via - nonostante fossero entrambi sotto contratto - Luciano Spalletti e Cristiano Giuntoli, poi sbagliando la scelta degli allenatori, gli acquisti sul mercato e le strategie dei rinnovi. Il presidente aveva la chance di aprire un ciclo e si è convinto invece di essere l’unico insostituibile, peccando di presunzione. I risultati hanno infatti dimostrato il contrario e il crescente nervosismo del numero uno azzurro sta rendendo più complicato il cammino della squadra, nonostante la ricostruzione di Calzona. Nei confronti del presidente, che rischia squalifica e multa, l’Uefa ha aperto un provvedimento disciplinare ex articolo 55 dopo l’aggressione al cameraman di Sky per “violazione delle regole basilari di decente condotta”".