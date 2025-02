Repubblica - Errori in serie commessi sul mercato e maledizione infortuni: la coperta corta fa dannare il Napoli

Notizie Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica commenta l'esito di Lazio-Napoli 2-2:

"A far dannare il Napoli è stata ancora una volta la coperta corta: diventata minimal per gli errori in serie commessi nel mercato invernale e poi per l’emergenza che si sta abbattendo con sinistro accanimento sugli azzurri. La situazione è diventata molto difficile da gestire e per questo non va buttato via il pareggio ( 2- 2) strappato con le unghie all’Olimpico, dove la squadra di Antonio Conte si è battuta fino allo stremo delle sue residue forze e per poco non è riuscita addirittura a beffare la Lazio, che solo nel finale ha trovato il modo di riportare il risultato in equilibrio con Dia.



Prima c’erano stati il gol di Isaksen, l’immediata risposta di Raspadori e il sorpasso della capolista con una autorete beffarda di Marusic. Ma il primato in classifica adesso è a rischio e Di Lorenzo e compagni (rimontati per la terza volta di fila, come era già capitato contro Roma e Udinese) possono essere superati dall’Inter, in campo staseraa Torino contro la Juventus".