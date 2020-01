Repubblica - Emergenza per Gattuso, contro la Juve l'infermeria non si svuota: la formazione

Notizie calcio Napoli - I colleghi dell'edizione odierna di Repubblica fanno il punto della situazione in merito alla SSC Napoli e alla sfida di domenica contro la Juventus:

"L’infermeria non si svuota in vista della sfida di domenica sera ( inizio alle 20,45) contro la Juventus. L’allenatore Gattuso dovrà fare ancora i conti con l’emergenza. Ci sono piccole possibilità soltanto per Maksimovic e Koulibaly, anche se il recupero in extremis appare piuttosto difficile. I due difensori stanno meglio, ieri hanno svolto lavoro in campo, ma saranno valutati quotidianamente. Oggi sarà la giornata decisiva per entrambi. Maksimovic ha qualche chance in più rispetto al compagno di reparto. Non è da escludere, però, che il rientro possa slittare al match successivo contro la Sampdoria.

Niente da fare, invece, per Dries Mertens che continua a lavorare non sul campo ma in palestra: i piccoli fastidi all’adduttore persistono, così come le incertezze sul futuro dell’attaccante belga che non ha ancora rinnovato il suo contratto con il club azzurro. Salterà Napoli-Juventus anche Allan. Il brasiliano non è al meglio per un problema al fianco: ieri di fatto ha capito di non farcela e quindi ha chiesto alla società di volare in Brasile per andare a conoscere il suo terzo figlio, Mateo. Sarà un vero e proprio blitz autorizzato dal club azzurro che consentirà ad Allan di raggiungere la sua famiglia.

Pochi alla fine i dubbi per quanto riguarda la formazione anti- Juventus. Gattuso potrebbe confermare lo stesso undici che ha conquistato la qualificazione alla semifinale di Coppa Italia. Ospina resta favorito tra i pali rispetto a Meret, mentre in difesa agirà Di Lorenzo accanto a Manolas. In mediana è forte la tentazione di dare fiducia alla coppia Demme-Lobotka che ha fatto intravedere un certo feeling contro la Lazio prima della sostituzione forzata dello slovacco per l’espulsione di Hysaj. Il ballottaggio è tra Fabiàn e Zielinski. Confermato anche il tridente Callejon-Milik-Insigne".