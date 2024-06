Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione sulle trattative di calciomercato in entrata per la SSC Napoli:

"Marin è già preso e farà le visite mediche nella settimana che precede il ritiro, c’è ancora da lavorare invece su Alessandro Buongiorno, l’obiettivo numero uno per la difesa. In attacco il candidato principale è sempre Romelu Lukakiu, ma si potrà concretizzare soltanto dopo l’addio di Victor Osimhen".