Repubblica - Due telefonate (domenica e ieri) di De Laurentiis, intanto Garcia a colloquio con la squadra

Ultime notizie SSC Napoli - Sono mancati anche Osimhen e Kvaratskhelia col loro talento ed estro in questo inizio di stagione. E De Laurentiis è in contatto, preoccupato, con Rudi Garcia. Lo ribadisce l'edizione odierna di Repubblica:

"Il ruolino di marcia negativo ha scatenato le polemiche dei tifosi (Garciaout è in tendenza sui social) e peggiorato di tanto l’umore del presidente De Laurentiis. Il numero uno azzurro non ha ancora preso in considerazione l’ipotesi drastica di un cambio in panchina, ma vuole una risposta diversa contro il Braga. E molto dipenderà dai gemelli che hanno bisogno di ritrovarsi. Col Genoa Kvara non ha incantato come tutti, ma quel cambio resta l’emblema di una scintilla non ancora scoccata tra Garcia e il gruppo. Tocca all’allenatore trovarla nelle prossime sfide, fondamentali per decidere il futuro della stagione del Napoli. I colloqui tra lui e il gruppo (ma anche quelli con De Laurentiis, che ha chiamato il tecnico sia domenica sia ieri) nelle ultime ore a Castel Volturno vanno proprio in questa direzione".