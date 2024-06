Repubblica - Due gesti di Conte e De Laurentiis hanno fatto breccia: non è da escludere una permanenza di Di Lorenzo

Calciomercato Napoli - Secondo quanto si legge nell'edizione napoletana di Repubblica ci sono degli spiragli per quanto riguarda la permanenza di Giovanni Di Lorenzo a Napoli. Gli attestati di stima di Conte così come la volontà di De Laurentiis di voler ricucire lo strappo, con l'aiuto di manna, con l'agente del calciatore sembrano iniziare a fare breccia:

"La macchina diplomatica è partita: De Laurentiis ha ribadito la centralità del capitano all’interno del nuovo Napoli e gli attestati di stima del club, uniti a quelli dell’allenatore, hanno cominciato a fare breccia. Non c’è ancora la fumata azzurra, ma qualche piccolo passo in avanti è stato effettuato nella ricomposizione della vicenda. Se ne parlerà ancora: De Laurentiis e Giuffredi potrebbero rivedersi pure oggi a Napoli in modo da continuare ad appianare gli ultimi mesi di incomprensioni.

Di Lorenzo è stato informato ovviamente subito dopo il match contro la Croazia dell’esito del colloquio e poi ovviamente toccherà a lui uscire allo scoperto, come ha promesso nell’ultima conferenza stampa. Ma se fino a qualche giorno fa ilbarometro delle sensazioni era fisso su una negatività assoluta, adesso c’è qualche oscillazione che sembra cambiare il quadro generale. La permanenza in azzurro non è più da escludere".