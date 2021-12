Repubblica - Dopo Fabian anche Lozano positivo al Covid: la scelta di andare all’estero durante la pausa del campionato sicuramente non sta pagando

Napoli calcio - L'edizione odierna di Repubblica scrive su Fabian e Lozano contagiati dal Covid-19:

"Primo piano sul Chucky: è risultato positivo al Covid dopo un molecolare effettuato in Messico, dove si trova in vacanza. L’attaccante, regolarmente vaccinato, è asintomatico ed è in isolamento domiciliare. Traduzione: niente match contro la Juventus in calendario il 6 gennaio. Per il Napoli è il secondo episodio in pochi giorni dopo quello di Fabiàn che è in quarantena in Spagna. La scelta di andare all’estero durante la pausa del campionato sicuramente non sta pagando a causa della nuova recrudescenza della pandemia"