Repubblica - De Luca accontenta De Laurentiis: in arrivo altri lavori allo stadio San Paolo, i dettagli del nuovo piano

Ultime Calcio Napoli - L'edizione odierna di Repubblica titola "De Luca accontenta De Laurentiis altri lavori coi fondi della Regione". Ecco nello specifico di cosa si tratta:

"Aurelio De Laurentiis aveva lanciato la sua idea al momento dell’inaugurazione dei nuovi spogliatoi dello stadio San Paolo alla vigilia del match contro la Sampdoria. «Ma bisognerebbe migliorare pure l’ingresso riservato ai pullman delle squadre. Altrimenti chi entra – e mi riferisco agli ospiti stranieri – pensa immediatamente a un cesso. Serve questo ulteriore sforzo”, aveva detto il presidente del Napoli lo scorso 13 settembre al Governatore Vincenzo De Luca illustrando pure l’eventuale spesa. « Servono 1,2 milioni di euro » . De Luca aveva preso tempo (“ Fammi fare due conti e vediamo”), poi ha trovato i soldi, destinando la cifra esatta - derivante dalle economie dell’Universiade – alla realizzazione di ulteriori interventi per migliorare lo stadio di Fuorigrotta. La fase 2 dei lavori dovrà focalizzarsi su due aspetti principali: si verificheranno i cupolini della copertura ( e saranno sostituiti ovviamente quelli inadeguati) e poi si migliorerà appunto l’ingresso di via Jacopo De Gennaro, di solito utilizzato come garage per gli autobus ma anche per gli altri addetti ai lavori. Lo ha deliberato ieri la Giunta Regionale della Campania"