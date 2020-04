Repubblica - De Laurentiis teme che un lungo stop possa danneggiare i calciatori del Napoli: arriva la risposta di Gattuso

Ultimissime Napoli - L'edizione odierna de La Repubblica racconta le preoccupazioni di De Laurentiis in caso di stop definitivo del campionato:

"Il presidente, amico di famiglia di Malagò, è stato tra i sostenitori dell’elezione di Gravina ai vertici della Figc.. Adl sa di essere in una condizione di forza rispetto alla maggior parte dei suoi colleghi: sia di quelli che sono obbligati a riprendere il campionato per non rischiare il crac economico, sia di quelli che invece sperano di chiudere anzitempo la stagione per evitare di finire in B. Nulla a che vedere con la situazione del Napoli, che grazie alla solidità dei suoi conti è tra i pochi che si può permettere di rimanere molto più dignitosamente alla finestra, in attesa di sviluppi. De Laurentiis preferirebbe in cuor suo che il campionato riprendesse, ma solo perché teme che un lunghissimo stop possa essere nocivo per la condizione fisica dei giocatori, in particolare quelli non più tanto giovani. Ma Gattuso l’ha già rassicurato in questo senso e anche per questo il Napoli si sta tirando fuori dalla bagarre in corso".