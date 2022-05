Repubblica - De Laurentiis snobba i suoi colleghi di A: l'ultimo gesto discutibile del patron

Calcio Napoli - De Laurentiis snobba i suoi colleghi di serie A. Lo scrive l'edizione odierna del quotidiano Repubblica che sottolinea l'assenza del presidente del Napoli alla cena di beneficenza organizzata lunedì sera a Roma dalla Lega.

"I suoi colleghi del calcio il presidente s’è invece limitato a snobbarli, unico assente tra i big della serie A alla cena di beneficenza organizzata lunedì sera a Roma dalla Lega: come prologo della finale di Coppa Italia tra Juve e Inter. C’era l’establishment al completo (capitanato dal presidente federale Gravina) e all’appello ha risposto pure Danilo Iervolino, nuovo patron della Salernitana. Presente per il club azzurro solo l’ad Chiavelli, durante una cena in cui i dirigenti accorsi all’albergo Cavalieri si sono confrontati su argomenti spinosi: dal futuro incerto dei diritti tv, all’uso sempre meno convincente della tecnologia, con le società che spingono con gli arbitri per sdoganare la “chiamata” da parte delle squadre del Var, come accade in altri sport. Anche nei suoi rapporti con il Palazzo, sovente turbolenti, De Laurentiis dà spesso la sensazione di essere snob e dissacrante: mettendo nel conto di attirarsi antipatie".